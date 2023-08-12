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Güncel

Dışişleri ilan verdi: Geleceğin diplomatları aranıyor

Dışişleri Bakanlığı, 'Türkiyemizi dünyanın dört bir yanında temsil etmek ister misin?' diyerek diplomat alımına çıktığını duyurdu.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 00:10 - Güncelleme:
Dışişleri ilan verdi: Geleceğin diplomatları aranıyor
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Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı ilanın şartarına ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"35 yaşını doldurmadıysan, ilanda belirtilen lisans/yüksek lisans bölümlerinden mezunsan, yabancı dil yeterliliğin varsa, Türk Diplomatı olarak bayrağımızı yurtdışında taşıma düşüncesi seni heyecanlandırıyorsa, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Çince, Japonca veya Yunanca dillerinden Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı'na girerek aramıza katılabilirsin"

Başvurular 15-29 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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