Oktay, Meclis'te, Konsolosluk, Parlamento ve Yurtdışındaki İranlılar İşlerinden Sorumlu İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade ve beraberindeki heyeti kabul etti.
İran ve Türkiye'nin kadim dostluk ve komşuluk ilişkisine sahip olduğunu belirten Oktay, bölgede belirsizliklerin hakim olduğu dönemden geçtiklerini söyledi.
İsrail'in katliamları konusunda farkındalık oluşturmak ve soykırımı durdurmak için bütün çabayı gösterdiklerini dile getiren Oktay, şöyle devam etti:
"Terörle mücadele konusu son derece önemli. Türkiye'ye tehdit unsuru olan PKK ve YPG. İran'daki PJAK da farklı değil, benzer yapılar. Çok ciddi mücadelemiz devam ediyor. İran'la bu konuda ilişkilerin iki komşu ülkeye yaraşır şekilde çok daha somut boyutta, tüm alanlarda yani Suriye, İran, Irak ve Türkiye de dahil yakın bir işbirliği içerisinde ilerlemesini arzu ediyoruz. Bu örgütlerin baktığımızda aslında arkalarında kimin olduğunu biliyoruz. Bunun da aslında 'Kürt halkının hakları' olayı ile uzaktan yakından alakası yok. İsrail'in bölgedeki taşeron yapıları olduğunu ve sonuçta hedefine yaklaşmada kullandığı aparatlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada samimi bir işbirliğinin geliştirilmesinin ve uygulanmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
Celalzade ise Oktay'ın kabulünden memnuniyet duyduklarını belirtti.