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Dışişleri: Mayın tehdidiyle mücadele eden ülkelere destek sürecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin mayın tehdidiyle mücadele eden ülkelere hem kara ve deniz sahalarında hem de uluslararası platformlarda sağladığı güçlü ve kararlı desteğinin süreceğini bildirdi.

AA4 Nisan 2025 Cuma 13:07 - Güncelleme:
Dışişleri: Mayın tehdidiyle mücadele eden ülkelere destek sürecek
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Bakanlıktan "4 Nisan Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü"ne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun mayın ve patlamamış mühimmat tehlikesine dikkati çekmek amacıyla 4 Nisan'ı, "Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü" olarak ilan ettiği hatırlatıldı.

Türkiye'nin küresel ve bölgesel ölçekte kara ve deniz mayınlarıyla mücadele konusunda önemli ve somut katkılar sunduğu belirtilen açıklamada, Milli Mayın Faaliyeti Merkezi aracılığıyla antipersonel mayınlarının kullanımının, depolanmasının, üretiminin ve devredilmesinin yasaklanması ile bunların imhasına dair Ottawa Sözleşmesi'ni ve bu çerçevede tesis edilen uluslararası işbirliğini desteklediği kaydedildi.

Mayın ve patlamamış mühimmatın birçok ülkede insan güvenliğini tehdit eden ciddi sorun olduğu bildirilen açıklamada, bu durumun aynı zamanda ülkelerin sosyoekonomik kalkınmasında ve kültürel mirasının korunmasında olumsuzluklara yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada, mayın kirliliğinin uzun süredir ciddi güvenlik tehdidi oluşturduğu Afganistan gibi ülkelerin yanı sıra işgalden kurtardığı topraklarda halen tespit edilememiş çok sayıda mayın bulunan Azerbaycan'ın güvenlik endişelerinin paylaşıldığı belirtilerek, "Ülkemizin mayın tehdidiyle mücadele eden ülkelere hem kara ve deniz sahalarında hem de uluslararası platformlarda sağladığı güçlü ve kararlı destek sürecektir." ifadesi kullanıldı.

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