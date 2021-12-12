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Dışişleri: Romanya ile ilişkimizi ileri taşımakta kararlıyız

Dışişleri Bakanlığınca, Türkiye ile Romanya arasında Stratejik Ortaklık Bildirisi'nin imzalanmasının 10. yılına ilişkin 'Stratejik boyutunu genişleterek ve günümüz dünyasının sürekli büyüyen sınamaları karşısında dayanıklılığımızı artırmak suretiyle bu yakın ilişkiyi halklarımızın, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın yararına olacak şekilde daha da ileriye taşımakta kararlıyız.' ifadesi kullanıldı.

AA12 Aralık 2021 Pazar 11:41 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 12:11
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye ve Romanya arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin bölgenin yakın tarihindeki geleneksel dayanışma anlayışına örnek teşkil ettiği vurgulandı.

İki ülke arasındaki yakın etkileşimin, iyi komşuluk ilişkileri, barış, istikrar, bölgesel iş birliği ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın ilerletilmesinde Soğuk Savaş sonrasında büyük aşama kaydettiği belirtilen açıklamada, "Giderek çok boyutlu bir nitelik kazanarak, kapsamlı ve çok yönlü iş birliği modeline dönüştü. Türkiye ve Romanya'nın bölgenin kalkınmasında ve güvenliğinde oynadıkları kilit rol bu ilişkiye stratejik bir nitelik katmaktadır. İstikrarlı bir şekilde artan bu etkileşim ve iş birliği 2011'de Stratejik Ortaklık Bildirisi'yle doruğa ulaşmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, halklar arasındaki tarihi bağların, güçlü ekonomik ilişkilerin, bölgesel platformlardaki etkin mevcudiyetin, Polonya'nın da dahil olduğu üçlü mekanizmaların ve NATO çatısı altında güvenliğe sunulan ortak katkıların Türkiye ve Romanya'yı barış ve istikrarın önemli unsurlarından biri haline getirdiğine işaret edildi.

Türkiye ve Romanya'nın dayanışma içinde iki bölge ülkesi olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balkanlar ve Karadeniz bölgesi arasında uzanan geniş coğrafyada güvenlik ve kalkınmayı teşvik etmeye devam ediyoruz. İki stratejik ortak ve müttefik olarak, bölgemizin Avrupa ve Avrupa-Atlantik bütünleşmesinin tüm Avrupa'da kalıcı barış ve istikrarın temininde önemli bir rol oynadığına inanıyoruz.

Stratejik boyutunu genişleterek ve günümüz dünyasının sürekli büyüyen sınamaları karşısında dayanıklılığımızı artırmak suretiyle, bu yakın ilişkiyi halklarımızın, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın yararına olacak şekilde daha da ileriye taşımakta kararlıyız."

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