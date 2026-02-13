İSTANBUL 14°C / 8°C
13 Şubat 2026 Cuma
  Dışişlerinden Avrupa Parlamentosu'na tepki: Asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz
Güncel

Dışişlerinden Avrupa Parlamentosu'na tepki: Asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen bazı kararlarda Türkiye'yi hedef alan asılsız iddiaları tümüyle reddetti.

13 Şubat 2026 Cuma 19:09
Dışişlerinden Avrupa Parlamentosu'na tepki: Asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz
ABONE OL

Bakanlık, Avrupa Parlamentosunca kabul edilen ve Türkiye'ye yönelik asılsız iddialar içeren kararlar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kuzeydoğu Suriye'deki durum" konulu kararın Suriye'nin yeniden kendi ayakları üzerinde durmasında ve istikrarının tesisinde Türkiye'nin rolünü göz ardı ettiği, Avrupa Parlamentosuna yanlış ve art niyetli kararlar almak yerine sahadaki gerçekler ile Suriye'nin ve Suriyelilerin beklentilerini anlayabilmek için daha fazla gayret sarf etmesi tavsiyesinde bulunuldu.

"Türkiye'de yabancı gazetecilerin ve yabancı Hristiyanların hedefli şekilde sınır dışı edilmesi" konulu kararda Türkiye'deki ifade ve din özgürlüğüne yönelik iddiaların gerçeklerle bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, Avrupa Parlamentosu dahil hiçbir yabancı kurumun Türkiye'de yürütülen adli süreçlere müdahale edemeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kararlar, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirme çabalarının ruhuna da ters düşmektedir. Avrupa Parlamentosunu, ülkemiz aleyhindeki çabalara alet olmak ve iç işlerimize müdahaleye yeltenmek yerine Türkiye-AB ilişkileri için yapıcı adımlar atmaya çağırıyoruz."

