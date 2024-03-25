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Dışişleri'nden BMGK'nın Gazze kararı hakkında açıklama

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, BM Güvenlik Konseyi'nin kararını olumlu bir adım olarak gördüklerini ve İsrail'in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesini temenni ettiklerini belirtti.

25 Mart 2024 Pazartesi 19:00 - Güncelleme:
Dışişleri'nden BMGK'nın Gazze kararı hakkında açıklama
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, BMGK'nın Gazze'de ateşkes kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

"OLUMLU BİR ADIM OLARAK GÖRÜYORUZ"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "BM Güvenlik Konseyi'nin, Ramazan ayı boyunca Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze'ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz. Temennimiz, İsrail'in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesidir. Gazze'deki insani felaketin sona ermesi ve İsrail-Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için uluslararası kamuoyunu İsrail'e karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABD çekimser kaldı! Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi

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