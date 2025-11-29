İSTANBUL 16°C / 10°C
Güncel

Dışişleri'nden Filistin davasına destek mesajı

29 Kasım Filistin Halkıyla Dayanışma Günü dolayısıyla açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, '29 Kasım Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nde Filistinlilerin haklı davasına sarsılmaz desteğimizi yineliyor ve 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devletinin kurulması için desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA29 Kasım 2025 Cumartesi 09:17
Dışişleri'nden Filistin davasına destek mesajı
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, 29 Kasım Filistin Halkıyla Dayanışma Günü dolayısıyla Türkiye'nin Filistinlilerin haklı davasına sarsılmaz desteğini yineledi.

Bakanlığın NSosyal hesabından 29 Kasım Filistin Halkıyla Dayanışma Günü münasebetiyle paylaşım yapıldı.

Paylaşımda Türkiye'nin Filistinlilerin haklı davasına sarsılmaz desteği yinelenerek, "1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin Devletinin kurulması için desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

