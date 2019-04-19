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Dışişlerinden Macron'a SDG tepkisi

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy 'Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı SDG heyetini kabul etmesini kınıyoruz. Terör örgütü unsurlarını meşrulaştırmaya yönelik yanlış bir adımdır.'

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) heyetini kabul etmesini kınadı.

Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un PYD/YPG'nin sözde SDG heyetini kabul etmesine ilişkin Bakanlığa yöneltilen soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde SDG heyetini kabul etmesini kınıyoruz. Terör örgütü uzantılarına suni meşruiyet kazandırmaya yönelik bu teşebbüs, müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmayan son derece yanlış bir adımdır." ifadelerini kullandı. 

Sözcü Aksoy, şunları kaydetti:

"Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan gündemlerin ilerletilmesine müsaade edilmemesinin önemini ve Türkiye'nin milli güvenliğini temin etmek için gerekli gördüğü önlemleri almaktan çekinmeyeceğini tekrar hatırlatıyoruz."

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