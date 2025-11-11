Dışişleri'nden Irak'taki Temsilciler Meclisi seçimleri öncesi sağduyu çağrısı

Sözcü Keçeli, sosyal medya hesabından Irak'taki Temsilciler Meclisi seçimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Seçimlerin hemen öncesinde ITC seçim posterlerine yönelik gerçekleştirilen "provokatif eylemler" nedeniyle yaşanan olayların ITC yetkilileriyle eş güdüm halinde yakından takip edildiğinin altını çizen Keçeli, "İlgili taraflara sağduyulu hareket edilmesi yönünde telkinde bulunulmuştur. Yaşanan hadisede hayatını kaybeden güvenlik görevlilerine Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Toplumsal çeşitliliğiyle Irak'ın küçük bir modelini teşkil eden Kerkük'ün huzur ve istikrarı, özellikle seçim döneminde daha da fazla önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Keçeli, ayrıca "bu kritik dönemde", Irak makamlarının Kerkük'ün tüm bileşenlerinin huzur ve güvenliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almasının beklendiğine dikkati çekerek, seçimlerin barışçıl şekilde tamamlanmasını ve seçim sonuçlarının Irak'ın birliğine ve bütünlüğüne katkı sağlamasının temenni edildiği mesajını verdi.

