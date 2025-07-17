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Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki... ''Uluslararası toplum tedbir almalı''

Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından Harem-i İbrahim Camii'nin statüsünün değiştirilmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin alıkonulmasına yönelik girişimleri reddettiğini duyurdu.

IHA17 Temmuz 2025 Perşembe 17:13 - Güncelleme:
Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki... ''Uluslararası toplum tedbir almalı''
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii'nin statüsünü değiştirmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesi hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail tarafından, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'nin statüsünün değiştirilmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesine dönük girişimleri reddediyoruz. Uluslararası hukuku ihlal eden ve insani değerlere saldırı niteliği taşıyan bu girişime karşı, UNESCO başta olmak üzere, ilgili BM ajanslarının ve uluslararası toplumun tedbir alması gerekmektedir."

  • Dışişleri
  • israil
  • Harem-i İbrahim Camii

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