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Dışişleri'nden Kamerun'da özel okula düzenlenen saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kamerun'da bir özel okula düzenlenen kaybettiği saldırıyı kınadı. Saldırıda en az 8 öğrenci hayatını kaybetmişti.

AA26 Ekim 2020 Pazartesi 15:16 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 15:16
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kumba'da bir özel okula yönelik 24 Ekim'de yapılan saldırıda çok sayıda çocuğun yaşamını yitirdiğinin ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Masum çocuklara yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Kamerun halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralı çocuklara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kamerun'da ayrılıkçı bir grup, Anglofon Güney Batı bölgesinin Kumba kentindeki bir özel okula saldırmış, olayda en az 8 öğrenci hayatını kaybederken, çok sayıda öğrenci yaralanmıştı.

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