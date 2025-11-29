İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2025 Pazar / 10 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri'nden Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemilere ilişkin açıklama: Ciddi riskler oluşturmuştur
Güncel

Dışişleri'nden Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemilere ilişkin açıklama: Ciddi riskler oluşturmuştur

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Karadeniz'de Gambiya bayraklı “KAIROS” ve “VIRAT” isimli ticari tankerlere yönelik gerçekleştirilen saldırıları endişeyle karşıladıklarını ifade etti. Keçeli, 'Bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur' dedi.

HABER MERKEZİ29 Kasım 2025 Cumartesi 23:55 - Güncelleme:
Dışişleri'nden Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemilere ilişkin açıklama: Ciddi riskler oluşturmuştur
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Karadeniz'de Gambiya bayraklı "KAIROS" ve "VIRAT" isimli ticari tankerlere yönelik gerçekleştirilen saldırıları endişeyle karşıladıklarını ifade etti.

Keçeli, "Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi, ayrıca ülkemizin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

  • gemi
  • tanker
  • dışişleri

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.