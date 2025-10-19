İSTANBUL 18°C / 11°C
  Dışişleri'nden Kıbrıs açıklaması... ''Türkiye, katkıda bulunmaya devam edecek''
Güncel

Dışişleri'nden Kıbrıs açıklaması... ''Türkiye, katkıda bulunmaya devam edecek''

Dışişleri Bakanlığı: Anavatan ve garantör Türkiye, sorumlulukları çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının huzur ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edecektir.

19 Ekim 2025 Pazar 21:10
Dışişleri'nden Kıbrıs açıklaması... ''Türkiye, katkıda bulunmaya devam edecek''
ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün (19 Ekim) düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri suhuletle tamamlanmıştır.

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyoruz.

Kıbrıs Türklerinin hür ve egemen iradesinin yanı sıra KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü yansıtan seçimlerin, Kıbrıs Türk halkına ve tüm Ada'ya hayırlı olmasını diliyoruz.

Anavatan ve Garantör Türkiye tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları çerçevesinde ve Ada'nın gerçeklerine uygun biçimde, Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edecektir.

