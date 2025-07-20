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Dışişleri'nden Kongo ile M23 arasında imzalanan bildiri hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile ülkedeki silahlı isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) arasında imzalanan İlkeler Bildirgesi'ni memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

AA20 Temmuz 2025 Pazar 10:12 - Güncelleme:
Dışişleri'nden Kongo ile M23 arasında imzalanan bildiri hakkında açıklama
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Bakanlıktan KDC ile M23 arasında imzalanan İlkeler Bildirgesi'ne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, KDC ile M23 arasında Katar'ın kolaylaştırıcılığında imzalanan İlkeler Bildirgesi'nin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Bildirge, KDC'nin doğusunda yaşanan ihtilafa barışçıl ve kalıcı bir çözüm bulunması yönünde önemli bir adım teşkil etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Başta Katar, Doğu Afrika Topluluğu ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu olmak üzere, sürece dahil olan tüm aktörlerin Büyük Göller Bölgesi'nin istikrar ve kalkınmasına yönelik yapıcı katkılarının takdirle karşılandığı kaydedilen açıklamada, Türkiye'nin Afrika'da barış, güvenlik ve istikrarın tesisine yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.

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