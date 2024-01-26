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Dışişleri'nden Lahey kararı sonrası açıklama: Derhal uygulanmalı

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), açıkladığı ihtiyati tedbir kararının İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasının beklendiğini belirtti.

AA26 Ocak 2024 Cuma 18:10 - Güncelleme:
Dışişleri'nden Lahey kararı sonrası açıklama: Derhal uygulanmalı
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Bakanlık, UAD'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıkladığı ihtiyati tedbir kararı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanının, İsrail'in Gazze'de yaşayan Filistin halkına yönelik saldırılarına ilişkin olarak bugün açıkladığı ihtiyati tedbir kararının İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Mahkemenin açıkladığı tedbirlerin, Filistin'de akan kanın durdurulması için çok önemli bir fırsat teşkil ettiğini düşünüyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Orta Doğu'da kalıcı barış ve güvenliğin ancak İsrail-Filistin meselesinin, uluslararası hukuk ve yerleşik parametreler temelinde adilane bir çözüme kavuşturulmasıyla sağlanabileceği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin bu yolda da elinden gelen her türlü katkı ve gayreti gösterme iradesine sahip olduğu kaydedildi.

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