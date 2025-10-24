Dışişleri'nden Mali'ye seyahat uyarısı

Bakanlık, Mali'ye yönelik güvenlik ve seyahat duyurusu yayımladı.

Mali'deki güvenlik durumunun, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz ettiği belirtilen duyuruda, "Bu çerçevede, vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Mali'ye seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, gelişmelere dair müteakip duyuruların, Türkiye'nin Bamako Büyükelçiliği resmi internet sitesinden (https://bamako-be.mfa.gov.tr/Mission) ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinin faydalı olacağı vurgulandı.

Duyuruda, ayrıca ihtiyaç halinde, Türkiye'nin Bamako Büyükelçiliği acil durum hattına +223 70 06 19 19, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne +90 312 292 29 29 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği kaydedildi.