Dışişleri’nden Mogadişu’daki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Somali’de meydana gelen terör saldırısını kınadığını bildirdi.
- İHA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, makamında gerçekleştirilen terör eylemi sonucunda Benadir Valisi ve Mogadişu Belediye Başkanı Abdirahman Omar Osman'ın yaralanmasından ve saldırıda meydana gelen can kayıplarından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenlere taziyelerini ilettiği açıklamasında, “Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Abdirahman Omar Osman’a acil şifa diliyoruz. Bu menfur terör saldırısını kınıyor, dost ve kardeş Somali Halkı ile Hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi ve taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
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