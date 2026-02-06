İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2026 Cuma / 19 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6189
  • EURO
    51,5682
  • ALTIN
    6934.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri'nden Pakistan'daki terör saldırısına kınama
Güncel

Dışişleri'nden Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında camiye yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı.

AA6 Şubat 2026 Cuma 16:55 - Güncelleme:
Dışişleri'nden Pakistan'daki terör saldırısına kınama
ABONE OL

Bakanlıktan, Pakistan'da bir camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bugün cuma namazı sırasında bir camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesinin yer aldığı açıklamada, menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ve Pakistan halkına başsağlığı dilekleri iletildi.

Açıklamada, "Türkiye, terörizmle mücadelesinde Pakistan'la dayanışma içinde olmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada en az 31 kişi hayatını kaybetmiş, 169'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Dawn gazetesinin haberine göre, başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'nde cuma namazı sırasında patlama olmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.