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Dışişlerinden Sudan'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, vatandaşların 'çok zorunlu haller dışında' Sudan'a seyahat etmekten kaçınması uyarısında bulundu.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 21:10 - Güncelleme:
Dışişlerinden Sudan'a seyahat uyarısı
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Sözcü Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Sudan'da güvenlik durumunun kötüye gittiği üzüntüyle görülmektedir. Vatandaşlarımızın çok zorunlu haller dışında Sudan'a seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarının Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğince yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri ve şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almalarının önem taşıdığını kaydeden Keçeli, Port Sudan'da faaliyet gösteren Büyükelçiliğin ve Türk Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin iletişim bilgilerini paylaştı:

"Halihazırda Port Sudan'da faaliyet göstermekte olan Hartum Büyükelçiliğimizin temas bilgileri: +249 90 094 2738 [email protected]

Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29"

  • Dışişleri
  • Seyahat uyarısı
  • Sudan seyahat

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