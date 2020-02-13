İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0433
  • EURO
    6,5555
  • ALTIN
    306.614
  • BIST100
    120541
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Skandal kararın ardından Türkiye'den Esed'e sert çıkış! ''İkiyüzlülüğün fotoğrafı''
Güncel

Skandal kararın ardından Türkiye'den Esed'e sert çıkış! ''İkiyüzlülüğün fotoğrafı''

Dışişleri Bakanlığı, Suriye Rejimi Parlamentosu'nun 1915 Olayları'na dair kabul ettiği karara tepki gösterdi.

13 Şubat 2020 Perşembe20:50 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 21:45

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Suriye Rejimi Parlamentosu’nda bugün (13 Şubat) alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı başlıbaşına bir ibret vesikasıdır. Kendi halkına yıllardır çoluk çocuk demeden her türlü katliamı uygulayan, milyonlarca kişiyi yerinden eden ve kimyasal silah kullanmadaki mahareti iyi bilinen bir rejimin ikiyüzlülüğünün fotoğrafıdır.

Bu rejimin neden olduğu insani dram hala devam etmekte, tarihin en vahim felaketlerinden biri sınırımızda yaşanmaktadır.

Bu mesnetsiz iddiaların uluslararası meşruiyetini kaybetmiş zalim bir rejim tarafından öne sürülmesi ise, iddiaların arkasında yatan çarpık zihniyetin açık bir göstergesidir.

Avusturya'da yavru kutup ayısı ilk defa görücüye çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi
Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu
Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın
Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın

Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın

Almanya tarihinin en büyük 'sahtekarlık skandalında' siyasi depreme doğru
Almanya tarihinin en büyük 'sahtekarlık skandalında' siyasi depreme doğru

Almanya tarihinin en büyük 'sahtekarlık skandalında' siyasi depreme doğru
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.