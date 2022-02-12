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Dışişleri'nden Ukrayna çağrısı! ''Mecbur kalmadıkça seyahat etmeyin''

Dışişleri Bakanlığınca, güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat edilmemesi gerektiği bildirildi.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 17:10 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 17:27
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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu yaptı.

Türkiye'nin, Ukrayna'daki güvenlik durumunu yakından takip ettiği belirtilen duyuruda, "Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahatten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir." ifadesi yer aldı.

Duyuruda, vatandaşların şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri alması ve mecburi seyahatleri öncesinde Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ile temas kurmaları önerildi.

AyrıcA acil durumlarda Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinin +380632114765 ve +380632557748 numaraları ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin +90 312 292 29 29 hattı ile irtibata geçilebileceği belirtildi.

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