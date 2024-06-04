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Dışişleri'nden Uruguay'a sert tepki: Reddediyor ve kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, 'Uruguay Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Uruguay Cumhurbaşkanı Vekili tarafından imzalanan, 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan yasayı reddediyor ve kınıyoruz. Söz konusu yasa başta 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukukun hilafınadır ve yok hükmündedir.' açıklamasında bulundu.

4 Haziran 2024 Salı 17:24 - Güncelleme:
Dışişleri'nden Uruguay'a sert tepki: Reddediyor ve kınıyoruz
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Bakanlıktan yapılan yazılı açılamada şu ifadeler kullanıldı:

Uruguay Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Uruguay Cumhurbaşkanı Vekili tarafından imzalanan, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan yasayı reddediyor ve kınıyoruz. Söz konusu yasa başta 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukukun hilafınadır ve yok hükmündedir.

Yasama organlarının ve siyasilerin tartışmalı tarihi konularda hüküm verme yetkisi yoktur.

Uruguay Parlamentosunun ve Hükümetinin yerel siyasi hesaplarına tarihi çarpıtarak ulaşmaya çalışması kabul edilemez.

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