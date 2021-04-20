Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

AA 20 Nisan 2021 Salı 13:06 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 13:06

Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TRT Haber'in "Çanakkale'de, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 54 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı" haberini alıntılayarak "Yunanistan'ın sınırımızdaki insanlık dışı geri itmelerini ve çaresiz göçmenlere uyguladığı zulmü bir kez daha kınıyoruz. Vicdani değerlerden uzak bu uygulamalar, 1951 Cenevre ve İnsan Hakları Sözleşmesi dahil, uluslararası sorumlulukların ihlalidir." ifadeleriyle Yunanistan'a tepki gösterdi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen kişilerin lastik botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçmiş, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 54 kişiyi kurtarmıştı.