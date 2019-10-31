Disleksi ne demek? Disleksi hastalığı nedir? Disleksi belirtileri nelerdir? gibi soruların yanıtları 1-7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası'nın yaklaşıyor olması ile araştırılmaya başlandı. Öğrenme konusunda her insan aynı şekilde hızlı ve pratik bir şekilde yaklaşım sergileyemeyebilir. Bazı insanlar çok küçük yaşlarda okul öğretimi sırasında; konuşma, okuyup-yazma, düşünce ve matematikle ilgili yetenekleri kazanırken ve kullanırken çok büyük zorluklar ve güçlükler yaşayabilir. “Özel öğrenme güçlüğü” olarak adlandırılan disleksi, okul öncesi dönemde belirtiler vermesine rağmen en çok ilkokul döneminde belirgin hale gelmektedir. Disleksi hastalığı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DİSLEKSİ NE DEMEK?

Disleksi, ilk kez İngiliz Doktor W.P Morgen tarafından 1896 yılında tanımlanmıştır. Morgen’a göre Disleksi”Doğuştan kelime körlüğüdür.”

İlk olarak yapılan bu tanımlamadan sonra günümüze kadar birçok disleksi tanımı yapılmıştır.

Avrupa Disleksi Derneğine göre disleksi tanımı “Disleksi;okuma,heceleme ve yazma becerilerini edinmede nörolojik kökenli bir farklılıktır.”

Disleksi, zeka düzeyi “normal veya normal üstü” olan,”okuma hızı,okuma kalitesi,okumayı öğrenme hızı,okuduğunu anlama- anlatma becerisi” yaşıtlarına ve zekasına kıyasla; beklenenin altında olan okuma bozukluğunun genel adıdır.

DİSLEKSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Okumayı öğrenirken zorluk yaşama

-Okuma hızının beklenenin altında olması

-Yazarken harf atlama

– Bozuk yazma

-Okurken harf atlama

-Okurken kelimeleri değiştirerek okuma

-Okumakta zorlanma

– Yazarken zorlanma

-Harfleri birbirine karıştırma (b,d,p gibi)

-Rakamları ters yazma (3-6-9… gibi)

-“6-9″,”3-8″,7-4″ gibi rakamları birbirinden ayırt etmede zorluk yaşama

-Okuduğunu anlama ve anlatmada zorlanma

-Sıralı ezber gerektiren konuları ezberlemekte güçlük çekme.(Ayların sırası,haftanın günlerini sıralama)

-Çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanma

-Renkleri karıştırma

-Sağı solu ayırt etmekte zorlanma

– Kendini,bir konu hakkında fikrini iyi ifade etmekte zorlanma

-Toplama ve çıkarma işaretini karıştırma

-Ayakkabılarını bağlama gibi motor becerilerde zorlanma

-Okula gitmek istememe

-Yazarken sıra,satır atlama

-İmla kurallarını uygun yazmakta zorlanma

-Noktalı ve noktasız harfleri yazarken ve okurken birbirne karıştırma

DİSLEKSİNİN TARİHİ

Disleksi ile ilgili ilk bulgular, 1896 yılında bir İngiliz doktor olan W. Pringle Morgan tarafından elde edildi ve British Medical Journal da yayımlandı. Morgan makalesinde 14 yaşında olan Percy adındaki erkek çocuğunun her zaman akıllı ve zeki bir tutum içinde olduğunu, yaşıtlarıyla kıyaslandığında oyunlarda hızlı olduğunu ve arkadaşlarından geride kalan hiçbir yönü olmadığını, ancak okuyamadığını belirtiyordu. Bu dönemlerde disleksinin görme sistemiyle ilgili olduğunu düşünülüyordu. Çünkü, disleksinin en belirgin özelliklerinden biri harflerin ve kelimelerin karıştırılması ve tersten algılanmasıydı. Bu bakış açısından yola çıkan bir düşünceyle disleksiyle baş etmek için göz eğitimleri yaptırılıyordu. Daha sonra yapılan çalışmalar ise disleksinin görmeyle ilgili bir bozukluk olduğu şüphesini ortaya koymuştu. Bugünkü bilgilerin ışığında ise disleksi, zeka düzeyi normal ya da normal düzeyde olan çocukların; okuma, okuduğunu anlama, hızlı okuma gibi alanlarda yaşadığı güçlük olarak tanımlanmaktadır.