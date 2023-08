AK Parti'den Disney Plus'a çok sert tepki: Her türlü karşılığı vereceğiz

FOX'un dijital platformu Disney Plus, Ermeni lobisinin baskılarına boyun eğdi. "Atatürk" dizisini daha yayınlamadan yayından çekti. 8 milyon dolar harcanan dizinin FOX TV'de "Türkiye'ye armağan" sloganıyla yayınlanmasına karar verildi. Milyonlar, bu karar üzerine harekete geçti. Tepkilerin odağı haline gelen platforma yapılan abonelikler birer birer iptal edildi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ...



Çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine Disney'den gelen açıklama ise şaşkına çevirdi. Platform, "Global içerik olduğu için ülkelerden alınan geri bildirimler önemli. Tepkiler ne kadar fazla olursa o kadar göz önünde oluyor. Türkiye tarafından yerel raporlamamızı yapıyoruz. Açıklama yapılmamasının sebebi, halen inceleme yapılması. Bu tepkiler inceleniyor. Yurt dışı tarafı olarak belli bir plan yaptıklarını düşünüyoruz ama durumu değerlendirme süreci var" açıklamasıyla sansürü gizlemeye kalkışsa da tepkiler dinmedi.

HÜSEYİN YAYMAN: 85 MİLYONA YAPILMIŞ BİR TAVIRDIR!



TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Sabah'a yaptığı açıklamada Disney Plus'ın aldığı kararı 'Türk milletine yapılmış bir hakaret' olarak değerlendirdi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Bu kararı asla kabul etmiyoruz. Bu karar Türk milletine yapılmış bir hakarettir. Tüm dünyaya örnek olmuş tarihi şahsiyet hakkında bu tavır asla kabul edilemez. Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin kurtuluş ve bağımsızlığının simgesidir. Bu tavır 85 milyona yapılmış bir tavırdır. Ulus aşırı dijital ağların kendilerini toplumların milletlerin üzerinde görmesi yeni bir vesayet düzeni doğurmaktadır. Bu vesayet düzeni asla kabul edilemez. Kimse kendini Türk milletinin üzerinde göremez" dedi.

"EN SERT YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

Disney Plus'ın aldığı karara en sert yaptırımların uygulanacağını belirten Hüseyin Yayman, sözlerine şöyle devam etti: Biz meclis açıldığında Disney Plus Türkiye yetkililerini çağırıp iptal gerekçelerini komisyonumuza açıklamalarını isteyeceğiz. Bilgi Teknolojileri Kurumunu göreve çağırıyoruz. Disney Plus'ın lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz. Disney Plus hukuku arkadan dolanmak suretiyle kendilerine başka çözüm yolları buluyorlar. Ticari faaliyetlerinin engellenmesi ya da yasaklanması en doğru kararlardan biridir. Ama topyekün, lisansın iptali dahil her konunun konuşulmasına ve en sert yaptırımların uygulanmasını talep edeceğiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu olarak.

"ERMENİSTAN'DAN BU KONUYLA İLGİLİ BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Disney Plus'ın Atatürk dizisinin yayından kaldırılmasında Ermeni lobisinin etkisi olduğu iddialarını da değerlendirdi. Ermeni lobilerinin sürekli aynı yöntemi kullandığını belirten Hüseyin Yayman "Amerika'daki etkinliklerde, Ermeni soykırımı ile ilgili konularda, Türkiye'nin uluslararası faaliyetlerinde sürekli önüne çıkarılan bir problem. Türkiye Cumhuriyeti'nin tavrı nettir. Cumhurbaşkanımız Paşinyan ile sıcak ilişkiler kurmuştur. Kendisini cumhurbaşkanlığı törenine davet etmiştir. Böylesinde sıcak bir iklim oluşmuşken, böyle bir atmosfer yakalanmışken tekrar Diaspora'nın ve Ermeni lobilerinin bu tavırlar iki ülke arasındaki kurulmak istenen köprüleri yıkmaya yönelik çalışmalardır. Ermenistan'dan bu konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Çünkü Atatürk Ermenilerin de bir lideridir, önderidir. Ermeniler İmparatorluk coğrafyasında yaşamaktaydı. Pek çok cephede Ermeniler vardı, doktorlar, hemşireler, bakıcılar vardı. Atatürk Ermeniler için de sembol isimlerden bir tanesiydi. Ermenistan'ın bu konuda bir cevap vermesini reaksiyon göstermesini isterim" ifadelerine yer verdi.

Disney Plus'ın aldığı kararın Ermenistan Türkiye ilişkilerini etkilememesi gerektiğini belirten Hüseyin Yayman şöyle devam etti: Ermenistan Türkiye ilişkilerinin bu yaşananlardan etkilenmesine müsaade etmemek lazım. Dışişleri Bakanlarının ve akil insanların araya girip iki ülke ilişkilerinin Diasporanın etkisi altında zehirlenmesine izin vermemek lazım. Kadim bir devletiz, Ermenistan ile dostluk içinde yaşamak istiyoruz. Sürekli böyle provokasyonlar göstermeleri doğru değildir.