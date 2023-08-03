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Disney skandalı sonrası Ermeni gazetesinden hadsiz yorum!

FOX'un dijital platformu Disney, Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek, 'Atatürk' dizisini daha gösterime çıkarmadan yayından çekti. Disney'in kararına Türkiye'den peş peş tepkiler geldi. Ermenistan'da yayın yapan bir gazete bu tepkileri provokatif bir haber ile okurlarına sundu.

3 Ağustos 2023 Perşembe 12:58 - Güncelleme:
Disney skandalı sonrası Ermeni gazetesinden hadsiz yorum!
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Ermeni lobilerinin baskısı sonucu 'Atatürk' belgesini yayınlamama kararı alan Disney Plus'ın bu hamlesi Türkiye'nin sert tepkisi ile karşılaştı. RTÜK konu ile ilgili soruşturma başlatırken Türkiye'nin her kesiminden Disney Plus'ın skandal kararına tepki yağdı. Binlerce vatandaş, #Disneyiptalet etiketiyle tepkilerini paylaştı. Ermenistan'da yayın yapan Aravot gazetesi ise bu gelişmeyi provokatif bir haber ile okurlarına sundu.

DİSNEY SKANDALI SONRASI ERMENİ GAZETESİNDEN HADSİZ YORUM!

Gazete 'Ermeni lobisi sayesinde Atatürk' dizisi Disney Plus platformlarında yayınlanmayacak. Türkiye'de sıcak tartışmalar yaşanıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna yönelik çirkin saldırıya gösterilen tepkiler propaganda saldırısı olarak nitelendiren Ermeni gazete şu skandal yorumda bulundu: Türk tarafı Disney Plus'a karşı bir propaganda saldırısı başlattı. Haberde sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler için ise 'birlikte uluma' benzetmesi yapıldı.

HADSİZ HAMPARİAN! ATATÜRK'Ü SOYKIRIMCI İLAN ETTİ

Tüm bu yaşananların gölgesinde ABD'deki en büyük Ermeni lobi grubu olan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi Başkanı Aram Hamparian bir skandala daha imza attı. Hamparian, ABD merkezli Politico'ya verdiği demeçte Disney Plus'taki 'Atatürk' dizisine karşı başlattıkları karalama kampanyasını övdü. Hadsiz Hamparian'ın skandalları bununla da sınırlı kalmadı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 'soykırımcı' olmakla itham etti.

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