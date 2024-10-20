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Divan başkanı İstiklal Marşı'nı okumadı

İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda Divan Başkanı Belen, İstiklal Marşı'nı okumadı. Duruma itiraz edilmesinin ardından yapılan oylamada İstiklal Marşı tekrar okundu.

20 Ekim 2024 Pazar 08:48 - Güncelleme:
Divan başkanı İstiklal Marşı'nı okumadı
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Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Barosu Genel Kurulu Toplantısı'nda skandal bir olay yaşandı.

Divan Başkanı Bahri Bayram Belen'in İstiklal Marşı okumadığı görüldü.

İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu (İMAG) adayı Hakan Çatak ile bazı avukatlar, Belen'in İstiklal Marşı'nı okumadığı gerekçesiyle itirazda bulundu.

İtirazın ardından salonda gerginlik yaşanırken Belen İstiklal Marşı'nın yeniden okunup okunmamasını oylamaya sundu.

Kurul üyelerinin çoğunlukla "evet" oyu vermesinin ardından İstiklal Marşı yeniden okundu.

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