Güncel

Diyanet 2026 ramazan umre kayıtlarını başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 ramazan umre turları için kayıtların başladığını duyurdu.

AA8 Kasım 2025 Cumartesi 09:23
Diyanet 2026 ramazan umre kayıtlarını başlattı
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre ramazanı kutsal topraklarda geçirmek isteyenlere yönelik farklı tur seçenekleriyle "Ramazan Ayı Umre Programı" hazırlandı.

Buna göre 35 günlük, 30 günlük, 24 günlük, 20 günlük, 15 günlük, 11 günlük veya 10 günlük Kabe'ye yakın mesafede konaklama ve servisli umre programı gibi seçenekler sunuluyor.

Bu tarihlerde umreye gitmek isteyenlerin "hacumre.diyanet.gov.tr" web adresi üzerinden bilgileri paylaşılan ilgili bankalara ücret ödemeleri gerekiyor.

Ücretini ödeyenler, umre kaydını e-Devlet veya il ve ilçe müftülükleri üzerinden yapabilecek.

