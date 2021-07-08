8 Temmuz 2021 Perşembe 17:04 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 17:04

Diyanet 9 Temmuz 2021 Cuma hutbesinin konusu ne? sorusunun yanıtı, cuma namazı için camilere akın eden müminler tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesinin bu haftaki konusu şehit olmak üzerine oldu. İşte bu hafta camilerde Allah yolunda şehit olmanın ve şehadetin önemine dair okunacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesi...

Cuma hutbesinin bu haftaki konusu belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cuma günü öncesinde yayınlanan hutbenin bu haftaki konu başlığı "Şehadete Şahidiz" oldu. Diyanet Cuma Hutbesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da Perşembe akşamı yayınlandı. Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak resmi sitesi üzerinden açıklanıyor.

DİYANET 9 TEMMUZ CUMA HUTBESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı' bu haftanın Cuma hutbesini yayınladı. Darbe girişiminin yıl dönümüne yaklaşırken şehadetin önemine dair detaylar müminlerle paylaşılacak.

HANETE KARŞI SADAKATE, CESARETE VE ŞEHADETE ŞAHİDİZ

Muhterem Müslümanlar! İslâmiyet'in Medine'de güçlenerek yayılmasından münafıklar rahatsız oluyor ve bu gelişmeyi önleyemedikleri için hayıflanıyordu. Her geçen gün güçlerini kaybeden münafıklar, Müslümanların birliğine kasteden bozgunculuk faaliyetlerinden de geri durmuyordu. Müslümanlar aleyhine gizlice ve rahatça görüşebilmek amacıyla bir mescit inşa ettiler.

Kur'ân-ı Kerîm'de "Mescid-i Dırâr" olarak isimlendirilen bu mescitte Peygamber Efendimizin namaz kılmasını istediler. Böylece meşruiyet kazanacak olan bu mekân, şehirde sürdürdükleri nifak hareketlerinin merkezi olacaktı.

Allah Resûlü (s.a.s), bu mescitte namaz kılmaya hazırlanırken meselenin iç yüzünü haber veren şu ayet-i kerimeler nazil oldu: "Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, 'Bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok' diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şâhitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva üzerine kurulan mescit, içinde namaz kılmana elbette daha layıktır..."