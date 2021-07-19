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Diyanet açıkladı: İşte il il Bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.10, İstanbul'da 06.23, İzmir'de 06.36, Çanakkale'de 06.36, Iğdır'da 05.26'da kılınacak.

AA19 Temmuz 2021 Pazartesi 22:29 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 22:29
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Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.07, Adıyaman: 05.53, Afyonkarahisar: 06.22, Ağrı: 05.30, Aksaray: 06.09, Amasya: 05.57, Ankara: 06.10, Antalya: 06.25, Ardahan: 05.28, Artvin: 05.32, Aydın: 06.35, Balıkesir: 06.31, Bartın: 06.09, Batman: 05.42, Bayburt: 05.40, Bilecik: 06.21, Bingöl: 05.42, Bitlis: 05.37, Bolu: 06.13, Burdur: 06.25, Bursa: 06.25, Çanakkale: 06.36, Çankırı: 06.06, Çorum: 06.00, Denizli: 06.30, Diyarbakır: 05.45, Düzce: 06.15, Edirne: 06.32, Elazığ: 05.48, Erzincan: 05.44, Erzurum: 05.37, Eskişehir: 06.20, Gaziantep: 05.58, Giresun: 05.46, Gümüşhane: 05.43, Hakkari: 05.32, Hatay: 06.05, Iğdır: 05.26, Isparta: 06.24, İstanbul: 06.23, İzmir: 06.36, Kahramanmaraş: 05.59, Karabük: 06.08, Karaman: 06.15, Kars: 05.28, Kastamonu: 06.03, Kayseri: 06.02, Kırıkkale: 06.08, Kırklareli: 06.29, Kırşehir: 06.07, Kilis: 06.00, Kocaeli: 06.20, Konya: 06.16, Kütahya: 06.23, Malatya: 05.52, Manisa: 06.35, Mardin: 05.44, Mersin: 06.10, Muğla: 06.34, Muş: 05.38, Nevşehir: 06.06, Niğde: 06.07, Ordu: 05.48, Osmaniye: 06.03, Rize: 05.37, Sakarya: 06.18, Samsun: 05.53, Siirt: 05.38, Sinop: 05.56, Sivas: 05.54, Şanlıurfa: 05.52, Şırnak: 05.37, Tekirdağ: 06.29, Tokat: 05.55, Trabzon: 05.41, Tunceli: 05.45, Uşak: 06.27, Van: 05.31, Yalova: 06.23, Yozgat: 06.03, Zonguldak: 06.11."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.18, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.54, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.51, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.59'da eda edilecek.

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