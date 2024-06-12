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Diyanet hacı adaylarını uyardı: Haccın ruhuna zarar verir

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kabe tavafları sırasında sosyal medyadan canlı yayın yapan, fotoğraf çektiren hacı adaylarını uyararak, 'Ravza'yı ve Kabe'yi, fotoğraf çekme, canlı yayın yapma platformuna dönüştürürseniz, bu durum haccın ruhuna zarar verir.' uyarısında bulundu.

AA12 Haziran 2024 Çarşamba 10:35 - Güncelleme:
Diyanet hacı adaylarını uyardı: Haccın ruhuna zarar verir
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Mekke'de hacı adayları Kurban Bayramı'na sayılı günler kala günlerini, umre yaparak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tavaf yaparak ve kutsal yerleri ziyaret ederek geçiriyor.

Bazı hacı adaylarının yakınlarını görüntülü arayarak veya sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak tavaf yapmaları dikkati çekiyor.

Medine İrşad Fetva Koordinatörü Mustafa Bilgiç, konuya ilişkin AA muhabirine, haccı baştan sona önemli bir ibadet olarak nitelendirdi.

Hacda Allah'ın Kur'an'da, Hazreti Muhammed'in hadislerinde buyurduklarının hareketlerle ifadelerinin gerçekleştiğini ifade eden Bilgiç, "Hac ibadetlerinde bazı kardeşlerimiz özellikle Ravza'da ve Kabe'yi tavaf ederken cep telefonlarını kullanarak ölçüyü kaçırabiliyor. Çünkü Kabe'yi tavaf ederken tıpkı namazdaymış gibi ibadet halindeyiz. İbadet halindeyken memleketimizdeki sevdiklerimizi kendi ibadetimize şahit kılmak yerine oradaki hareketlerimizi imanımıza şahit kılalım." diye konuştu.

Bilgiç, hacı adaylarının tavaf sırasında görüntülü konuşmaması, sosyal medyadan canlı yayın yapmaması gerektiğini belirterek, "Bu doğru değil." dedi.

Tavaf sırasında ve ziyaretlerde dua okunmasının daha doğru olduğunu dile getiren Bilgiç, şunları kaydetti:

"Haccın ruhunu zedeleyecek işlerden kaçınmak gerekiyor. Ravza'yı ve Kabe'yi fotoğraf çekme, canlı yayın yapma platformuna dönüştürürseniz, bu durum haccın ruhuna zarar verir. Hac ibadetinin sadece hareketlerden ibaret olduğunu zannedip arkasındaki anlamı anlamadığınızda gidip-gelenlerden olursunuz, asıl olan olup-gelmektir."

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