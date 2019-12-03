12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7471
  • 6,3706
  • 270.816
  • 108262
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan ''Dünya Engelliler Günü'' mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Engelli olmak bir eksiklik ve kusur olmadığı gibi sağlıklı olmak da bir üstünlük sebebi değildir. Topluma düşen görev engellilerin engellerini kaldırmak, hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmaktır.' değerlendirmesinde bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Erbaş, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, üstün niteliklerle yaratılan ve en güzel vasıflarla donatılan insanın, varlık aleminde seçkin ve saygıdeğer konuma sahip olduğunu belirtti.

İnsana bu saygınlığı kazandıranın, ilahi hitaba muhatap oluşu, sorumluluk bilinci, insanlara karşı güzel davranışı ve ahlaki tutumu olduğunu ifade eden Erbaş, yaratılıştan veya sonradan ortaya çıkan birtakım fiziki engeller sebebiyle insanın bu saygınlığından hiçbir şey kaybetmediğini vurguladı.

Erbaş, insan için dünya hayatının geçici ve imtihan yeri olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"İnsan için asıl olan şükür, sabır, metanet, ümit ve güzel ahlak ekseninde bir hayat sürdürmesidir. İmtihan aleminde engelli olmak bir eksiklik ve kusur olmadığı gibi sağlıklı olmak da bir üstünlük sebebi değildir. Bu manada topluma düşen görev, engellilerin engellerini kaldırmak, onların hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmaktır."

- "HAZRETİ MUHAMMED 50'YE YAKIN ENGELLİ SAHABEYLE İLGİLENDİ"
 

Hazreti Muhammed'in 50'ye yakın görme, ortopedik ve işitme engelli sahabeyle özel olarak ilgilendiğini belirten Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatın tüm kademelerinde toplumsal yaşama katılmaları konusunda onları cesaretlendirmiştir. Onları her zaman imkan ve yeteneklerine uygun görevlerde istihdam etmiş, onlara destek olanları övmüş, engelli olduğu için sabırla ve azimle hayata tutunmaya çalışanları da Allah katında birçok mükafatlarla ve cennetle müjdelemiştir. Sorumluluk bilinci, merhamet ve adalet anlayışıyla, hayatımızın bir gerçeği olan tüm engelli kardeşlerimize karşı göstereceğimiz ilgi, duyarlılık ve farkındalık, bireysel ve toplumsal hayatımızda rahmet, bereket ve huzura vesile olacaktır."

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Meksikalı çiftin Müslüman olmasına vesile oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BM açıkladı: Tarihin en sıcak yılları yaşanıyor

BM açıkladı: Tarihin en sıcak yılları yaşanıyor

Karaya vurdu, karnından 100 kilo çöp çıktı!

Karaya vurdu, karnından 100 kilo çöp çıktı!

Konutta yeni dönem başladı: 8 sınıfa ayrılacak

Konutta yeni dönem başladı: 8 sınıfa ayrılacak

Meteoroloji uyardı: Soğuk hava ve sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Soğuk hava ve sağanak geliyor!

PISA 2018 sonuçları açıklandı! Türkiye'den gururlandıran başarı

PISA 2018 sonuçları açıklandı! Türkiye'den gururlandıran başarı

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene çirkin saldırı: İstenen ceza belli oldu

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene çirkin saldırı: İstenen ceza belli oldu

Milyonlarca takipçisi vardı: Fenomen kedi öldü

Milyonlarca takipçisi vardı: Fenomen kedi öldü

Bir yılda 12 ağaçtan 45 bin lira kazandı

Bir yılda 12 ağaçtan 45 bin lira kazandı
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den rejimin İdlib´e saldırılarına ilişkin sert açıklama

MSB´den rejimin İdlib´e saldırılarına ilişkin sert açıklama

Demir, Milli Muharip Uçak için tarih verdi

Demir, Milli Muharip Uçak için tarih verdi

Tüyler ürperten gelenek! Ölülerle aynı evde yaşıyorlar

Tüyler ürperten gelenek! Ölülerle aynı evde yaşıyorlar

Karaya vurdu, karnından 100 kilo çöp çıktı!

Karaya vurdu, karnından 100 kilo çöp çıktı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA