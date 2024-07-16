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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 15 Temmuz şehitlerini andı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz Milli Birlik Günü dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde Ankaralı vatandaşlarla bir araya geldi.

DHA16 Temmuz 2024 Salı 07:48 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 15 Temmuz şehitlerini andı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz Milli Birlik günü dolayısıyla sabah namazında vatandaşlarla Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde bir araya geldi. Sabah namazını kıldıran Erbaş, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz şehitleri için dua etti. Programda konuşan Başkan Erbaş, "Bu sabahın bir anlamı var. Bundan sekiz sene önce bu saatlerde kardeşlerimiz devletimizi, vatanımızı, ezanımızı, bayrağımızı işgalden, darbeden kurtarmak için canlarını feda ettiler. 252 kardeşimiz şehit oldu. Allah şehitliklerini mübarek eylesin inşallah. Şimdi onlar için ve bütün şehitlerimiz için dua edeceğiz" dedi.

Programda, terörle mücadele ederken şehit olan güvenlik güçlerine de dua edileceğini belirten Erbaş, "Millet olarak teröristlerle mücadele ediyoruz. Şanlı ordumuz, güvenlik güçlerimiz sınırlarımızın içinde ya da ötesinde milletimizi korumak için mücadele ederken şehit olan askerlerimiz var, polislerimiz var, güvenlik güçlerimiz var. Hepsine dua edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş konuşmasının ardından camiden ayrıldı.

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