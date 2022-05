Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Başkanlığımız, hac hizmetlerinde dünya çapında örnek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 'Hac Kafile Başkanları Toplantısı'na çevrim içi katıldı. Hac organizasyonunun büyük bir tecrübe ve özveri gerektirdiğine işaret eden Erbaş, "Hamdolsun Başkanlığımız, hac hizmetleri konusunda dünya çapında örnek bir teşkilattır. Dünyanın en büyük İslam ülkelerinin, Suudi Arabistan yetkililerinin ağzından da bunu duymak bizim için bir iftihar vesilesidir" diye konuştu.

'SABRINIZ EN BÜYÜK AZIĞINIZ OLACAK'

Hacı adayları ve hacıların milletin kendilerine bir emaneti olduğuna işaret eden Erbaş, "Sizin, hacı adaylarımıza karşı göstereceğiniz sabrınız ve samimiyetiniz en büyük azığınız olacaktır. Sabır varsa sizin için de hacı adaylarımız için de hac ibadeti kolaylaşacaktır. Hac sabırdır ve sabır olmadan oradaki organizasyonun başarılı olması mümkün değildir. Bu sabır da en çok görevlilerimizde olacak. Birçok hacı adayımız belki ülkesinden ilk defa ayrılacak ve birçoğu da ilk defa mukaddes topraklara ayak basacaktır" açıklamasında bulundu.

'HİÇBİR HACIMIZ TEREDDÜTE KAPILMAMALI'

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac ibadeti konusunda iki şeye çok dikkat ettiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlardan birincisi haccın her bir görevinin hakkıyla ve eksiksiz yerine getirilmesidir. Bu konularda hiçbir eksikliğe, hataya ve ihmale mahal vermemeliyiz. Yani hiçbir hacımız benim haccım kabul oldu mu? tereddütüne kapılmamalı. Dönerken gönlü rahat olmalıdır. Her gittiğimiz yerde haccın hikmetini, sebebini hacılarımıza daha başlamadan önce güzel bir şekilde anlatmalıyız. Kafilemizdeki her bir vatandaşımızın ibadetlerini usülüne uygun yapıp yapmadıklarını mutlaka takip etmeliyiz. İkincisi ise bu hac ibadetinin arkasındaki anlam ve hikmetlerin idrak edilmesidir. Yani irşat vazifesidir. Hac ibadetinin hikmet boyutunu, her sembolün arkasındaki büyük anlamı, kafilemizdeki her kardeşimize mutlaka anlatmalıyız."

Toplantıda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da yer aldı.