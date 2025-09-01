Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Cehalet en büyük düşmanımız, bilgi imanın mükellefiyeti

Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen 2025-2026 Mesleki Eğitim Yılı Açılış Programı'na katıldı.

Burada konuşan Erbaş, insanın, sahip olduğu akıl ve irade sayesinde bilme, öğrenme ve muhakeme etme potansiyeli bulunan bir varlık olduğunu belirterek, "Bu ayrıcalık ona, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, faydalıyı zararlıdan ayırma imkanı vermekte ve varlık aleminde onu sorumlu kılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bilgi üretmeyenlerin, üretilen bilginin takipçisi olmaya mecbur kalacağına işaret eden Erbaş, güçlü bir eğitimle kendi değerlerini geleceğe taşıyamayanların, başkalarının değerlerini hayatlarına kılavuz yapmaya mahkum olacaklarını söyledi.

Erbaş, İslam coğrafyasının son birkaç asırdır maruz kaldığı sorunlara bakıldığında, bu gerçeğin yansımalarını açıkça görmenin mümkün olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Müslümanlar bilgi üretmekten uzaklaşınca İslam medeniyetinin bütün insanlığı kuşatan ilim, irfan, hikmet, adalet ve merhamet çatısı yıkılmıştır, tarumar olmuştur maalesef. Bunun sonucunda İslam ümmeti parçalanmış, asırlardır sekinet yurdu olan coğrafyamız acı ve gözyaşı diyarı haline gelmiştir. Bunların hepsi birbirleriyle bağlantılıdır. Yeryüzü nice felaketlere maruz kalmıştır. İnsanlık bireysel, toplumsal ve küresel boyutta devasa krizlere ve bunalımlara düçar olmuştur. İslam düşünce ve ahlakından yoksun kalan dünya, bugün ne hale gelmiş hepimiz görüyoruz."

Bugün dünyanın, savaşlar, terör olayları, yoksulluk, güvensizlik ve tabiatın dengesinin bozulması gibi kronik sorunların girdabında tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığına dikkati çeken Erbaş, "Bütün bu sorunlar, İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı hayat ölçülerinin, ahlaki ilkelerinin ve evrensel değerlerinin insanlığa yeniden teklif edilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu sorumluluk, yani yeryüzünün yeniden barış ve esenlik yurduna dönüştürülmesi ise Müslümanların görevidir." diye konuştu.

Erbaş, insan yetiştirmenin çok önemli olduğunu belirterek, "İlim ve eğitim dirayet ister, sabır ister, fedakarlık ister. Şüphesiz uğrunda sıkıntı çekmeye, yorulmaya değer en hayırlı, en güzel ve en asil gaye ilimdir, eğitimdir." dedi.

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak camilerden Kur'an kurslarımıza, aileden mültecilere kadar pek çok alanda hizmet üretiyoruz. Sadece ülkemizde değil, millet ve medeniyet varlığımızın bulunduğu her coğrafyaya hizmet götürüyoruz." diyen Erbaş, bütün bu hizmetleri en ideal şekilde ifa edebilmenin yolunun, nitelikli, donanımlı ve liyakatli insan kaynağına sahip olmaktan geçtiğini söyledi.

"DİNİ DEĞERLERİ İSTİSMAR EDEN TERÖR ÖRGÜTLERİ VAR"

Başkanlığın, her unvan ve kadrodaki görevlilerini çağın şartlarına ve mesleğin icaplarına göre yetiştirmek amacıyla Kur'an-ı Kerim ve sünneti seniyyenin rehberliğini, Müslümanların zengin ilmi mirasını referans alarak pek çok alanda hizmet içi eğitimler düzenlediğini aktaran Erbaş, "Eğitimlerimizin en temel hedefi, kursiyerlerimizin vazife şuuruna ve güzel ahlaka sahip bir şekilde yetiştirilmeleridir. Mesleki bilgi ve kültürle donanmış, iletişim becerileri gelişmiş, dinine, diyanetine, vatanına, milletine sadakatli, aidiyeti güçlü, yüce dinimiz İslam'ı temsile haiz bir yeterliliğe sahip olmalarıdır." diye konuştu.

En tükenmez hazinelerinin, hakikatin bilgisine sahip olmak olduğunu dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Kabul etmeliyiz ki bizim bugün mücadele etmemiz gereken en büyük düşman cehalettir. İman etmenin bize yüklediği en büyük mükellefiyetlerden biri de bilgiye sahip olmaktır. Hatta ilimden uzak dindarlığın çoğu zaman taassuba dönüştüğünü, bizi birleştirmek yerine ayrıştırdığını görüyoruz. Hepimiz buna şahit oluyoruz. Cehalet olursa, bilgi ne kadar fazla olursa olsun o birleştirici değil, bazen ayrıştırıcı oluyor. Bugün dini değerleri istismar eden terör örgütleri var. Sadece bizim başımız belada değil, gidin Afrika ülkelerine, adını sanını yeni duyacağınız bir sürü terör örgütü var ve kendilerini de Müslümanların temsilcisi olarak sayan, Müslümanlıkla neredeyse hiç alakası olmayan terör örgütleri var maalesef. O yüzden dini değerleri istismar eden, yüzeysel ve yanlış bilgilerle motive olmakta, sahih dini bilgiye sahip olmayan insanları tuzaklarına düşürebilmektedirler. Diğer yandan, mezhep, meşrep farklılıklarının kavga sebebi haline getirilmesi büyük bir cehaletten başka nasıl izah edilebilir?"



