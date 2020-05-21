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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Çirkin saldırı asla kabul edilemez

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez.

21 Mayıs 2020 Perşembe 14:50 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 14:50
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