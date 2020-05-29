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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma hutbesini irad etti

74 gün sonra ilk Cuma namazı... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma hutbesini irad etti

29 Mayıs 2020 Cuma 13:28 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 13:34
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