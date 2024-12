Erbaş, Kırıkkale Üniversitesi Mavi Salon'da düzenlenen "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konulu konferansta, ilim, bilgi, hikmet, hukuk ve ahlak medeniyetine sahip olduklarını belirterek, Müslümanların asırlarca ilmin her alanına öncülük ettiğini söyledi.

İslam ilim tasnifinde, "dini ilimler" veya "din dışı ilimler" diye bir tasnifin olmadığına dikkati çeken Erbaş, bütün ilimlerin dini ilim olduğunu dile getirdi.



Büyük bir inancın ve medeniyetin mensupları olduklarını aktaran Erbaş, şöyle konuştu:

"Gerçekleştirdiğiniz bütün faaliyetlerde, işlerde bunu asla unutmayınız. Büyük bir medeniyetin temsilcilerisiniz. Yüzyıllarca dünyaya hükmetmiş, adalet dağıtmış, diğer din ve milletler zor durumda kaldıklarında, yardım istediklerinde yardım eden büyük bir milletin evlatları, torunlarısınız. Bununla ne kadar övünsek, iftihar etsek azdır. Bu haslet, özellik her dönem ecdadımızda olmuş, bugün bizde de var. Mağdur, mazlum, zulme uğramış insanlar dünyanın her yerinde. Bu millet, mazlumun dini ve ırkı ne olursa olsun, zalimin dini ve ırkı ne olursa olsun her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında olur."

Gençlerin gayretleri, ilim, adalet, hikmet ve marifetiyle daha iyi bir dünya inşa edileceğini vurgulayan Erbaş, "Biz buna inanıyoruz. Bizim ve sizlerin sayesinde dünya daha iyi noktalara gelecek. Yeter ki ilim, irfan, bilgi, hikmet, adalet, marifet gibi kavramlardan uzak durmayalım, anlamaya çalışalım. İslam'ın şefkat, merhamet, hakkaniyet, güzel ahlak ve bir arada yaşama ilkelerini tam olarak özümsemeliyiz." diye konuştu.

Konferansın ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yılmaz tarafından Erbaş'a tablo takdim edildi.