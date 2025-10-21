İSTANBUL 21°C / 12°C
  Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: Türkiye'de yıllık 20 bin civarında hafız yetişiyor
Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: Türkiye'de yıllık 20 bin civarında hafız yetişiyor

Türkiye'de 250 bin civarında resmi hafız olduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, yılda 20 bin civarında hafız yetiştiğini vurguladı.

21 Ekim 2025 Salı 23:04
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: Türkiye'de yıllık 20 bin civarında hafız yetişiyor
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, Gaziantep'te Valiliği ziyaret etti. Burada Vali Kemal Çeber tarafından karşılanan Arpaguş, şeref defterini imzaladı. Ziyarette Arpaguş, Vali Çeber'e diyanet hizmetlerine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

TÜRKİYE'DE YILLIK 20 BİN CİVARINDA HAFIZ YETİŞİYOR

Arpaguş, daha sonra hayırsever Ökkeş Eruslu tarafından yaptırılacak, Mehmet Ali Eruslu Kur'an Eğitim Merkezi ve Eyyup Eruslu Camisi'nin Yapım Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

Arpaguş, buradaki konuşmasında, Türkiye'de yılda 20 bin civarında hafız yetiştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığının hafızlık sınavlarında belge alanlarımız bu sayı civarında. Türkiye'de 250 bin civarında resmi hafızımız var. Kur'an'a hizmet, inancımıza hizmet. İnsanlığın mutluluğu için gönderilmiş son ilahi kitaba hizmet. Allah'ın kitabıyla, Efendimiz'in (s.a.s) ahlakıyla yetişecek gençlerin yetişmesi için verilen emekler, çabalar, gayretler, taş üstüne taş koymak bu uğurda her şeyden yüce."

Törene, Gaziantep Valisi Çeber, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep İl Müftü Vekili Şakir Aktaş katıldı.

