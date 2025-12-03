Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: Yüce dinimiz, tüm insanlığın dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen bir hayat nizamıdır

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Ankara'da Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Peygamberimiz ve Engelliler' başlıklı panele katıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Arpaguş, insan hayatı ve onurunun mukaddes olduğunu belirterek, "Hangi ırk, din veya cinsiyette olursa olsun, engeli olsun veya olmasın, her insan onuruyla yaşama hakkına sahiptir. Zira onur, insanı çevresiyle kurduğu ilişkiyi belirleyen ve ona saygınlık kazandıran en temel unsurdur" ifadelerini kullandı.

ASIL KIYMET İNSANIN KALBİNDEKİ İMAN VE TAKVADA

Arpaguş, engelli bireylerin karşılaştıkları zorlukların onların değerinden hiçbir şey eksiltmediğini vurgulayarak, asıl kıymetin insanın kalbinde taşıdığı iman ve takvada olduğunu belirtti. Peygamber Efendimizin "Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz; ancak kalplerinize ve amellerinize bakar" hadis-i şerifini hatırlatan Arpaguş, takva bilincinin engellilerden yetimlere, yaşlılardan tüm canlılara kadar her varlığa karşı insana ahlaki bir duruş kazandırdığını ifade etti.

"YÜCE DİNİMİZ, TÜM İNSANLIĞIN DÜNYA VE AHİRET MUTLULUĞUNU HEDEFLEYEN BİR HAYAT NİZAMIDIR"

İslamiyet'in insanın kendisiyle, Rabbiyle, sosyal çevresiyle, ailesi, akrabaları ve komşularıyla ilişkilerini her boyutuyla düzenleyen bir din olduğunu dile getiren Arpaguş, "Yüce dinimiz, tüm insanlığın dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen bir hayat nizamıdır. Özellikle sosyal ilişkilere büyük önem veren dinimiz, insanların fiziksel farklılıklarına göre bir ayırım yapmamaktadır. Bununla beraber, yetim, yaşlı, engelli, kimsesiz gibi toplumun dezavantajlı kesimlerinin ihtiyaçlarıyla ilgilenmeyi ve onlara yakınlık göstermeyi her vesileyle teşvik etmektedir. Nitekim Peygamber Efendimiz engellileri toplumun diğer fertlerinden ayırt etmemiş, onlarla ilgilenmiş, onlara ziyadesiyle değer vermiştir. Onların problemlerine çözümler bulmuş, onlarla ilişkilerini daima müspet bir şekilde yürütmüştür. Engelli insanlara iltifatlarda bulunarak her daim gönüllerini almaya ve kalplerini kazanmaya çalışmıştır. Onların toplumdan dışlanmamaları ve geri planda kalmamaları için çeşitli hizmetlerde onların yeteneklerinden yararlanma cihetine giderek kendilerine yapabilecekleri farklı görevler vermiştir. Böylece onların hayatın merkezinde yer edinmelerini sağlamış ve onları topluma kazandırmıştır" diye konuştu.

"BİZLERE DÜŞEN, ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN HAYATIN HER ALANINDA YER ALMALARINI, HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE OLMALARINI SAĞLAMAKTIR"

Engellilerin toplumsal hayatta karşılaştıkları güçlükler, maruz bırakıldıkları zorluklar, problemler, çoğunlukla onlarda bulunan kısıtlılıklardan dolayı değil, toplumsal hassasiyetin eksikliğinden ve duyarsızlığından kaynaklandığına dikkati çeken Arpaguş, şunları kaydetti:

"Bu noktada özellikle vurgulamak isterim ki, toplumların olgunluk düzeyi, o toplumun kırılgan fertlerine gösterilen ilgi ve ihtimamla ortaya çıkar. Bir toplumun medeniyet seviyesi, o toplumdaki korunmaya muhtaç kimselerin, yetimlerin, yoksulların, yaşlıların ve elbette engelli bireylerin hayat standartlarında kendisini gösterir. Bizlere düşen, karşılaştıkları zorlukları aşabilmeleri için engelli kardeşlerimize destek olmaktır. İhtiyaç duydukları her zaman onların yanında olduğumuzu hissettirmektir. Her türlü imkan ve fırsatlardan onların da gerektiği gibi yararlanabilmeleri hususunda elimizden gelen gayreti göstermektir. Hayatın her alanında yer almalarını ve bulundukları her yerde huzur ve güven içinde olmalarını sağlamaktır."

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI OLARAK, ENGELLİ BİREYLER İÇİN PEK ÇOK ALANDA HİZMET YÜRÜTMEKTEYİZ"

Engelli bireylere yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Arpaguş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, engelli bireyler için yürüttüğümüz çalışmaları Kur'an'ı Kerim'in bize işaret ettiği istikamette ve Peygamber Efendimizin örnekliğinde şekillendirmekteyiz. Camilerimizin erişilebilirliğinden Braille alfabesiyle Kur'an ve dini yayınlar neşrine, hutbelerin işaret diline çevrilmesinden dini yayınların işitme engelli kardeşlerimiz için seslendirilmesine, Kur'an kurslarında özel sınıflar oluşturulmasından her ay cami-engelli buluşmalarına kadar pek çok alanda hizmetler yürütmekteyiz. Başkanlığımıza bağlı Kur'an kursları vasıtasıyla engelli vatandaşlarımıza yönelik özel eğitim programları uygulanmaktadır. Bu programlar, işitme ve görme engelli kardeşlerimiz için hazırlanan işaret dili ve Braille destekli eğitim materyalleriyle gerçekleştirilen hizmetlerdir. Yine bu çerçevede engelli bireylerin Başkanlığımız hizmetlerinden daha etkin bir şekilde istifade edebilmelerine, moral ve motivasyonlarını artırarak hayata daha aktif katılabilmelerine destek olabilmek ve engellilik hususunda toplumsal bir bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla da çeşitli sosyal etkinlikler de bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

Panele, Diyanet İşleri Başkanlığı üst düzey yöneticileri, aileler ve davetliler katıldı.