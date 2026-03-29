  • Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan ceza infaz kurumlarındaki manevi rehberlik ve eğitime ilişkin paylaşım
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik ve eğitim faaliyetleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

AA29 Mart 2026 Pazar 16:56
Arpaguş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı işbirliğiyle ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik ve eğitim faaliyetlerinin hayırlı neticelerini görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Protokol çerçevesinde ülke genelinde bulunan ceza infaz kurumlarında 976 din görevlisinin marifetiyle hükümlü, tutuklu ve yükümlülere yönelik din hizmeti, din eğitimi, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunduklarını vurgulayan Arpaguş, şunları kaydetti:

"Hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayarak icazet almaya hak kazanan tüm hükümlü ve tutukluları gönülden tebrik ediyor, bu anlamlı süreçte emek veren din görevlilerimize şükranlarımı sunuyorum. İnsanı merkeze alan, umut ve yeniden kazanımı esas alan bu kıymetli çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyor, işbirliği ve destekleri dolayısıyla Sayın Bakan'ımızın şahsında Adalet Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."

  • Diyanet İşleri Başkanı
  • ceza infaz kurumları
  • manevi rehberlik eğitimi

