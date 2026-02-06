Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Osmaniye'de hatim duası

Osmaniye Valiliğince, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Bülbül Camisi'nde hatim programı düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un hatim duası yaptığı programda Yasin-i Şerif okundu. Arpaguş'un sabah namazını kıldırdığı programda tesbihat da yapıldı.
Programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.
- ARPAGUŞ'DAN AFETTE ÖLENLERİN MEZARINA ZİYARET
Namazın ardından Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ve Vali Serdengeçti, Osmaniye Asri Mezarlığı'ndaki "deprem şehitliğinde" düzenlenen anma programına katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programda katılımcılar, afette hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı, ailelere başsağlığı diledi.