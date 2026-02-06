İSTANBUL 16°C / 11°C
6 Şubat 2026 Cuma
Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Osmaniye'de hatim duası

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Osmaniye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla hatim duası yaptı, afette yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret etti.

AA6 Şubat 2026 Cuma 08:49 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Osmaniye'de hatim duası
Osmaniye Valiliğince, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Bülbül Camisi'nde hatim programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un hatim duası yaptığı programda Yasin-i Şerif okundu. Arpaguş'un sabah namazını kıldırdığı programda tesbihat da yapıldı.

Programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

- ARPAGUŞ'DAN AFETTE ÖLENLERİN MEZARINA ZİYARET

Namazın ardından Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ve Vali Serdengeçti, Osmaniye Asri Mezarlığı'ndaki "deprem şehitliğinde" düzenlenen anma programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programda katılımcılar, afette hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı, ailelere başsağlığı diledi.

