Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nde hutbe irat etti

AA 28 Ocak 2022 Cuma 15:52 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 15:52

Erbaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsü'nde yapımı tamamlanan camideki hutbede, camilerin şehirlerin kalbi olduğunu söyledi.

Şehirlerin cami merkezli kurulmasının İslam medeniyetinin en önemli özelliklerinden olduğunu belirten Erbaş, "Buradaki ilk örneğimiz de sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın Mekke-i Mükerreme'den Yesrib'e göç etmesi, hicret etmesi sonucu, Yesrib gibi cahiliye döneminin bütün unsurlarının yaşandığı o şehre Mescid-i Nebevi'yi, camiyi yaparak, caminin içinde de mektebi, okulu, suffeyi gerçekleştirerek, aydınlanmış şehir anlamına gelen 'Medine-i Münevvere' olarak kurmuş olmasıdır." diye konuştu.

Hazreti Peygamberin öğretmenliğinde, suffede yetişen Ashab-ı Kiram'ın, onun talebelerinin, yüzlerce, binlerce kilometre uzaklara giderek, cami merkezli ilim, irfan, bilgi, hikmetin okutulduğu mektepler kurup yeni medeni şehirler inşa ettiğini anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Onların torunları, nesilleri olarak bizler de bugün Anadolu'nun her şehrinde, kasabasında ilim, irfan merkezleri okullarımızı ve şehirlerimizdeki üniversitelerimizi kurarak, milletimizi doğru bilgiyle donatmaya, gençleri, çocukları doğru bilgiyle yetiştirmeye gayret ediyoruz. Biz biliyoruz ki bilgi, dinden ayrı olamaz. Dini ilimler ile müspet ilimler, pozitif ilimler birlikte yürür. O yüzden üniversitelerimizde camilerimizin kurulmuş olması hem dini ilimlerde, ibadet hayatımızda hem de müspet ilimlerde, pozitif ilimlerde, sosyal bilimlerde birlikte hareket etmiş olmamızın en büyük göstergeleridir."

- "CAMİLERİMİZ, ÜÇ AYLARDA DAHA DA ŞENLENECEK"

Erbaş, açılış töreni yapılacak 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nin, nice insanın ulu kubbenin altında ibadet etmesine vesile olacağını dile getirdi.



Caminin sadece ibadetle değil mihrabından minberine, kürsüsünden her köşesine, kütüphanesine, kitaplığına kadar ilim merkezi olarak değerlendirilmesi için gayret edeceklerini bildiren Erbaş, "Cami dersleriyle gençlerimizi, doğru dini bilgi alanında yetiştirmeye gayret edeceğiz. Hocalarımız, ilmihal, tefsir, hadis, akaid dersleriyle, talep eden öğrencilerimizi camimizde yetiştirmeye gayret edecek." ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü üç ayların başlangıcı recep ayına kavuşulacağını, perşembeyi cumaya bağlayan gece ise Regaip Kandili'nin idrak edileceğini anlatan Erbaş, şöyle konuştu:

"Camilerimiz, üç aylarda daha da şenlenecek. İbadet eden kardeşlerimizin camilerdeki sayısı daha da artacak. Gönlümüz istiyor ki gençlerimiz, çocuklarımız, camilerimizi şenlendirsin. Şehirlerimiz, cami merkezli olarak hayat bulduğu zaman milletimizin geleceği daha da parlak olacak inşallah. Maddi ve manevi alanda, milli ve manevi değerlere sahip çıktığımız sürece toplumumuz daha dinamik, canlı olacak. Gençlerimiz, çocuklarımız, Rabb'ini, Peygamberini, kitabını bilen, hesap verme duygusuna sahip olarak yetiştiği müddetçe geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize güvenimiz artacaktır."

Erbaş, "Rabb'im üç aylarda ibadetlerimizi daha nitelikli yapmak için vesile eylesin. Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Her türlü kötülükten, münkerden, fenalıktan, haksızlıktan, zulümden meneder, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir." dedi.



Ali Erbaş, hutbenin ardından dua etti ve cuma namazını kıldırdı.