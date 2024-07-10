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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 4 yıl önce bugün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi asli hüviyetine kavuştu

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4 yıl önce bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin asli hüviyetine kavuştuğunu ifade etti. Erbaş yaptığı açıklamada, 'Cenabıhak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin' dedi.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 13:48 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 4 yıl önce bugün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi asli hüviyetine kavuştu
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Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dört yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalarıyla yayınlanan tarihi kararname ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi asli hüviyetine kavuştu. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kere daha şükranlarımı arz ediyor, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden cami hüviyetine kavuşması için ömrünü adadığı hukuki mücadelesine şahit olduğumuz ve geçtiğimiz günlerde Rahmet-i Rahman'a kavuşan İsmail Kandemir amcamız başta olmak üzere bu yolda mücadele vermiş ve ahirete irtihal etmiş olan tüm büyüklerimize Allah'tan rahmet; hayatta olanlara sağlık ve sıhhat içerisinde hayırlı bir ömür diliyorum. Cenabıhak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, paylaşımında, Ayasofya'nın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olarak ibadete açılmasına ilişkin 10 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'na da yer verdi.

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