Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 81 ilin müftüsüyle Ayasofya-i Kebir Camii'nde sabah namazı kıldı

Diyanetten yapılan yazılı açıklamaya göre, 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı için İstanbul'da bulunan 81 ilin müftüsüyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bir araya gelen Erbaş, sabah namazını kıldırdı.

Erbaş, Ayasofya'da 81 ilin müftüsünün katılımıyla ilk kez namaz kılındığını belirterek, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 2 yıl önce açıldı. İnşallah kıyamete kadar mihrabında secdeler eksik olmaz, minarelerinden ezanlar kıyamete kadar göklere yükselir. Kürsülerinden dersler, minberinden hutbeler hiçbir zaman eksik olmaz." ifadelerini kullandı.

Müftülere seslenen Erbaş, "İlinizdeki ulu camilerde, merkezi camilerde Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis-i şerif dersleri yapın. Cemaatimiz az olur, çok olur ama devamlı olması bereketlidir. Gençlerimize ayrı dersler, çocuklarımıza ayrı dersler mutlaka olmalı. Cami derslerine çok önem veriyoruz." dedi.

İlim, irfan, bilgi ve hikmetin İslamiyet'in temelini oluşturduğunu belirten Erbaş, insanlara usulüne uygun verilen doğru bilginin dinin doğru bir şekilde yaşanmasına vesile olacağını ifade etti.

Namazın ardından Erbaş ve 81 il müftüsü hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.