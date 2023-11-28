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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrasında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ordu Şubesi arama kurtarma ekibince Adıyaman'da enkazdan kurtarılan Elif ve Sena Kırmızı kardeşlerle bir araya geldi.

AA28 Kasım 2023 Salı 20:41 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi
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Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, TDV ekibince Adıyaman'da depremin 7. gününde kurtarılan Elif Kırmızı ile 3. gününde kurtarılan ablası Sena Kırmızı ile görüştü.

TDV Ordu Şubesi arama kurtarma ekibinin de hazır bulunduğu görüşmede konuşan Erbaş, "Cenabıhak, bir daha böyle afetler göstermesin. Tarihin gördüğü en büyük afet diyebiliriz. Siz yaşadınız. Arkadaşlarımız ilk günden itibaren oradaydılar. Biz de ilk gün geldik. Rabb'im, bundan sonra hiçbir kimseye yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin deprem bölgesinde önemli çalışmalar yaptığını belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Vefat edenlere dua ediyoruz. Cenabıhak, onlara rahmet eylesin. Onların şehit olduğuna inanıyoruz. 50 bini aşkın şehidimiz oldu. Peygamber Efendimizin göçük altında kalanların şehit olduğuna dair hadis-i şerifi var. Siz de gazi oldunuz."

Depremzede kardeşlerin enkazda yaşadıkları anlara dair bilgi alan Erbaş, kardeşlerin depremde vefat eden babalarına Allah'tan rahmet diledi.

Elif Kırmızı da TDV'ye teşekkür ederek, şunları aktardı:

"Yaşar Hoca'dan Allah razı olsun. Enkazda çok korkuyordum, psikolojik olarak çok destekte bulundu. Benimle güzel sohbet etti, konuştuk. Çok şükür sağ çıktım. Diğer ablam da iyi çok şükür."

  • deprem yardımı
  • arama kurtarma
  • sevgi ve dayanışma

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