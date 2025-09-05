Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ahlaki ilkeleri çocuklarımıza kazandıralım

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Resul-i Ekrem'i rehber edinen her öğretmen, eğitim ve öğretim için harcadığı zamanı bir ibadet şuuruyla değerlendirmeli, öğrencilerini, Allah'ın bir emaneti olarak görmelidir." dedi.

Erbaş, Yalova Esenköy Merkez Camisi'nde "İlim hakkı bilmektir" temalı hutbe irat etti, ardından cuma namazını kıldırdı.

İslam dininin, kadın erkek her Müslümana ilim öğrenmeyi farz kıldığını belirten Erbaş, ilmin kişinin kendini bilmesini, Rabb'ini tanımasını ve yaratılış gayesini idrak etmesini sağladığını söyledi.

İslam'a göre, ilmin sadece meslek, kariyer ve dünya kazancı için yapılan bir yarış olmadığını anlatan Erbaş, "Allah'ın öğrenilmesini emrettiği, Peygamber Efendimizin rehberlik ettiği ilmin temelinde, hayatın merkezine Kur'an'ı yerleştirmek, Allah'ın ve Resul'ünün sevgisini gönüllere nakşetmek, Yaradan'a hürmet eden, yaratılana şefkat gösteren bir anlayışı hakim kılmak, şiddetin yerine muhabbeti, nefretin yerine merhameti, kin ve düşmanlığın yerine sevgi, saygı ve muhabbeti ikame etmek, imanlı, ahlaklı ve erdemli nesiller yetiştirmek vardır." ifadesini kullandı.

Ali Erbaş, Peygamber'in "Ben, ancak bir öğretmen olarak gönderildim" buyurduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Allah Resulü, Mekke'nin o zor günlerinde Darulerkam'ı bir ilim mektebine, Medine'nin daha ilk günlerinde Mescid-i Nebi'yi bir hikmet yuvasına dönüştürmüştür. Allah Resulü, 'Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol ya da ilmi destekleyen ol. Beşincisi olma, helak olursun' hadisiyle bizleri ilme teşvik etmiştir. 'Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır' buyurarak ilim talebelerini ve muallimleri cennetle müjdelemiştir. Resul-i Ekrem'i rehber edinen her öğretmen, eğitim ve öğretim için harcadığı zamanı bir ibadet şuuruyla değerlendirmeli, öğrencilerini, Allah'ın bir emaneti olarak görmelidir. Onlara, önce Allah'a ve Resulü'ne imanı öğretmeli, sonra da adalet, merhamet, güzel ahlak, helal ve haram bilinci gibi değerler üzerine bina edilmiş iyi bir insan, güzel bir Müslüman olmanın yollarını göstermelidir."

Her branştan öğretmenin öğrencisine önce güzel ahlak ile ahlaklanmayı öğretmesi gerektiğini belirten Erbaş, tarih, matematik, coğrafya, astronomi, fizik ve kimyanın da dini ilim olduğunu, bunların temelinin Kur'an-ı Kerim'e, Allah'ın yaratmasına dayandığını, Kur'an-ı Kerim'de 700 kadar bilimsel ayet olduğunu ve bunların tefekkür edilmesi gerektiğini aktardı.

"AHLAKİ İLKELERİ ÇOCUKLARIMIZA KAZANDIRALIM"

Çocukları Allah'ın emrine, Peygamber'in yüce ahlakına göre eğitememenin, günümüzde yaşanan problemlerin temeli olduğunu ifade eden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ne yazık ki kimi çocuklarımız daha küçük yaşlarda bağımlılık tuzağında, kimileri sanal kumar batağında; kimileri sapkın fikirlerin, batıl düşüncelerin, fıtratlarını bozacak yanlış anlayışların ağında, kimileri akran zorbalığı altında, kimileri moda ve özenti uğruna elimizden kayıp gitmektedir. Maalesef anne, baba ve toplum tarafından ihmal edilen, manevi değerlerimize göre yetiştirilemeyen, kötülerin insafına terk edildiğinden dolayı suça sürüklenen nice çocuk vardır."

Erbaş, Hazreti Muhammed'in "Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır." uyarısını anımsattı.

Okulun, eğitim ve öğretimin aileden sonraki en önemli ayağı olduğuna dikkati çeken Erbaş, ailede ve okulda öğretilemeyen sevgi, saygı ve tahammülün, sokakta öfke ve şiddete, akran zorbalığı ve kavgaya dönüştüğünü, öğretilemeyen adalet, merhamet ve edebin, toplumda haksızlık, kargaşa ve ahlaksızlığa yol açtığını vurguladı.

Ali Erbaş, Allah'ın emaneti olan evlatları "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." buyuran Peygamber'in ahlakıyla buluşturmanın önemine değinerek, "Onlara iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırmanın yollarını öğretelim. Çocuklarımızın değerlerimize bağlı birer insan olarak yetişmeleri için aile, okul ve toplum el birliğiyle sorumluluklarımızı yerine getirelim. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini büyük bir fırsat bilelim." diye konuştu.

"Ahlaki ilkeleri hem teorik hem de pratik olarak çocuklarımıza kazandıralım" diyen Erbaş, Peygamber Efendimizin doğumunun 1500. yılı münasebetiyle okullarda "Peygamberimizin Hayatı" ve "Kur'an-ı Kerim" dersini bu yıl daha çok öğrencinin severek, muhabbet ve heyecan duyarak seçmesini sağlamak gerektiğini dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.