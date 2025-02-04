Erbaş, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu 18. Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, sadece insan değil tüm canlılara şiddeti reva gören her türlü anlayışın karşısında yer alınması gerektiğini söyledi.

Erbaş, İslam'a göre her insanın canının, aklının, inancının, malının ve neslinin dokunulmaz olduğunu belirtti.



"Kuruluş kanunu gereği başkanlığımızın, ailenin korunması, aile bilincinin güçlendirilmesi, sosyal sorunların çözülmesi konularında görevleri bulunmaktadır." diyen Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının tüm mensuplarıyla, her türlü şiddetin önlenmesi, kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddetin son bulması için büyük çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Aile kurumunun doğru dini bilgi ve manevi destekle güçlendirilmesi için büyük bir azim ve kararlılıkla çalıştıklarını, özellikle dinin, "yanlışı onaylayıcı bir referans" olarak kullanılmasını önlemeye gayret ettiklerini vurgulayan Ali Erbaş, şöyle devam etti:

"Önemle ifade etmek isterim ki ailede yaşanan sorunların çözümü ve aile kurumunun sağlıklı bir biçimde devamı için sadece bilgi aktarımı yeterli değildir. Bu minvalde toplumda bir üst bilinç oluşturulması da elzemdir. Hem kadınlara hem de erkeklere yönelik zihniyet dönüşümünü hızlandırmak ve dinin adaleti, iyiliği, merhameti, şefkati ve eşitliği tesis eden referanslarıyla toplumu buluşturmak amacıyla başkanlığımızın çalışma ağını her geçen gün genişlettiğini de belirtmek isterim."

"MEDYAYA CİDDİ SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR"

Ali Erbaş, başkanlığın "aile" konusu üzerine yoğun çalışmalar yürüttüğünü bildirerek, "Kadın konukevlerinde şiddet mağdurlarına yönelik manevi destek ve dini rehberlik hizmetleri kapsamında 8 bin 477 kişiye ulaşılarak sosyal hizmet dersleri verilmiştir. Şiddete neden olan kalıp yargılar ve şiddeti yeniden üreten yapılarla mücadele kapsamında, Diyanet Akademisi Dini Yüksek İhtisas Merkezi kursiyerlerine yönelik 8 bin 241 kadın ve erkek personel ile aday din görevlilerine eğitim seminerleri düzenlenmiştir." diye konuştu.

Erbaş, şu bilgileri paylaştı:

"2021 ile 2024 yılları arasında, Aile ve Dini Rehberlik Büro ve Merkezlerinde görevli personele yönelik hizmet içi eğitim semineriyle 2 bin 324 hocamıza özel eğitim verilmiştir. 4/B Sözleşmeli Personel mesleğe hazırlık eğitimiyle 14 bin 216 personelimize aile bilinci ve şiddetle mücadele konusunda eğitim verilmiştir. Tutuklu ve hükümlüler ile ailelerin rehabilitasyonunda görev yapan personele yönelik hizmet içi eğitim semineriyle 445, sosyal hizmet kurumlarında manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunan personele yönelik hizmet içi eğitim semineriyle 2 bin 308, aile ahlakı eğitici eğitimiyle 225, ilçe müftüleri oryantasyon semineriyle 118, çocuk ihmal ve istismarıyla mücadele eğitici eğitimiyle 1743, il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri oryantasyon eğitimiyle 138, Baba Okulu eğitici eğitimiyle 889 personelimize farkındalık eğitimi verilmiştir. Aile ve Dini Rehberlik Büroları ve dini danışma hattı aracılığıyla da 41 bin 983 katılımcıya yönelik toplam 802 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 114 bin 688 kadın ve erkek vatandaşımız da bu bürolarımızdan danışmanlık hizmeti almıştır."

Özellikle şiddeti ortaya çıkaran, besleyen ve büyüten tüm sebeplerin ve etkenlerin bilimsel verilerle ortaya konmasının ve bu doğrultuda önleyici tedbirler alınmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bu noktada medya organlarına da ciddi sorumluluklar düşmektedir. İnanıyorum ki hep beraber gayret ettiğimizde çözüm konusunda önemli mesafeler kat etmiş olacağız." dedi.