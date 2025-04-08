Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile sağlam olursa toplum sağlam olur

Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KAGEM) Türk Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu" seminerlerinin açılışı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı.

Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, evlilik müessesinin toplumun inşası noktasında büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Aile toplumun bel kemiği. Aile sağlam olursa toplum sağlam olur, millet sağlam olur, insanlık sağlam olur." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki KAGEM'in ülke genelinde teşkilatlar kurduğunu anlatan Erbaş, aile ve gençliğin güçlenmesini amaçlayan çalışmalar yaptıklarını söyledi.

KAGEM ile tüm illerde kadın, aile ve gençlik kolları oluşturduklarını dile getiren Erbaş, "2018 yılında Mevlid-i Nebi Haftası kutlamalarına başladığımızda dedik ki 'Bu yıl Peygamberimiz ve aile konusunu seçiyoruz.' Sadece bir hafta değil aylarca bu konuyla ilgili farkındalık oluşturacak etkinlikler yaptık." diye konuştu.

Erbaş, ailenin önemini anlatan yayınlar hazırladıklarını, ayrıca çocuk ve gençlik dergileri çıkardıklarını belirtti.

"GENÇLERİMİZ NİKAHLANSINLAR, MEŞRU BİR ŞEKİLDE"

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Artık aile başına düşen çocuk sayısı çok düştü ve hızlı düşüyor. Şu anda nüfusu geriye gitmeye başlayan ülke haline geldik. Acil tedbirler almamız lazım, çırpınışımızın sebebi bu. Dolayısıyla, bu eğitimin önemi çok fazla. Hutbelerimizde aile konusunu sık sık işliyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşları geldiğinde imkanlar oluşturup evlenmelerini sağlama noktasında gayret içerisindeyiz."

Hazreti Muhammed'in nikah konusundaki Hadis-i Şerif'ine dikkati çeken Erbaş, "Nikah, Efendimizin en önemli sünnetlerinden bir tanesidir. 'Nikah, benim sünnetimdir, kim nikahtan uzak olursa benden değildir.' buyurmuş. Derdimiz, gençlerimiz nikahlansınlar, meşru bir şekilde." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Müslüman bir toplum olarak "nikahsız birliktelik" ifadesini reddettiklerini belirterek, tarafların evlilikleri kolaylaştırmaları gerektiğini söyledi.