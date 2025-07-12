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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

Bosna Hersek'te temaslarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret edip dua etti.

AA12 Temmuz 2025 Cumartesi 16:12 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Efendi Kavazoviç'i ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kavazoviç'in Saraybosna'daki makamında gerçekleşen görüşmede Erbaş, Bosna Hersek'te bulunmaktan memnun olduğunu belirtti.

Din hizmetlerinde Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki işbirliğini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Erbaş, "Bugün Bosna'da diyanet hizmetlerinin ne kadar iyi bir noktaya geldiğini sizden duymuş olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu gerçekten sizin ne kadar başarılı çalışmalar yaptığınızın en büyük ispatıdır." ifadelerini kullandı.

Kavazoviç ise ziyaretinden dolayı Erbaş'a teşekkür etti.

ALİYA İZETBEGOVİÇ'İN KABRİNE ZİYARET

Daha sonra Kovaçi Şehitliği'ne giden Erbaş, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret edip dua etti.

Ziyaretlerde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki ve Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç de yer aldı.

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